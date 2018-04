Deze 9 niet-eetbare producten kun je het beste in de koelkast bewaren

De koelkast houdt niet alleen je drankjes koud en het vlees vers. Hij kan er ook voor zorgen dat andere spullen langer goed blijven. Deze negen, niet-eetbare producten kun je het beste in de koelkast of vriezer bewaren!

1. Kleding met kauwgum erop

Is je kauwgom per ongeluk op je spijkerbroek beland? Leg de broek dan een tijdje in de vriezer. De plakkerige kauwgum wordt dan hard, waardoor ‘ie makkelijk loslaat.

2. Vers gesneden bloemen

Heb je een bosje bloemen van je geliefde gekregen en wil je er zo lang mogelijk van genieten? Plaats de bos één nachtje in de koelkast. Dit vertraagt het stofwisselingsproces van de bloemen, waardoor ze een stuk langer leven.

3. Oogcrème

Als je oogcrème in de koelkast bewaart, werkt de crème beter en gaat hij langer mee. Hetzelfde geldt voor dagcrème. Ben je gelijk wakker als je hem ’s ochtends op je gezicht smeert.

4. Spijkerbroek

Een spijkerbroek vergaat als je hem regelmatig wast en droogt. Dit komt doordat een spijkerbroek eigenlijk helemaal niet gemaakt is om te wassen. Je kunt hem beter een nachtje in de koelkast of vriezer leggen, dat doodt ook alle bacteriën. Bovendien gaat een spijkerbroek veel langer mee als je hem niet of nauwelijks wast.

5. Geurkaars

Ook een kaars gaat veel langer mee als ‘ie een nachtje in de koelkast heeft gelegen. De was zal dan langer branden en je ruikt de geur nóg beter. Win-winsituatie!

6. Kussensloop

De kussensloop mag je ook regelmatig een dagje in de koeler leggen. Dit is niet omdat wassen niet goed is voor de sloop, maar omdat het makkelijker is. Een kussensloop zou je namelijk om de twee dagen moeten wassen, maar dat vergeten we nogal gauw. Dit is vooral een aanrader in de zomer. Leg hem overdag in de koelkast en je hebt ’s avonds een heerlijk koel plekje om je hoofd op te leggen.

7. Panty

Als je altijd problemen hebt met het heel houden van een panty, is dit misschien wel dé oplossing. Door de panty in de koelkast te bewaren, worden de vezels sterker waardoor ‘ie steviger is en minder snel scheurt. Dat is wel het proberen waard, toch?

8. Eyeliner

Je kunt je eyeliner het beste in de koelkast bewaren. Hij glijdt dan beter, waardoor ‘ie makkelijker is aan te brengen.

9. Zonnebrandcrème

Ten eerste is het natuurlijk heerlijk om met die warme temperaturen jezelf met een koele crème in te smeren. Daarnaast blijft de crème langer goed als de fles een nachtje in de koelkast heeft gelegen.

Let wel op: vergeet niet alles van het lijstje hierboven in plastic zakjes te doen, voordat je het in de koelkast legt. Zo voorkom je nare luchtjes.

Bron: Tiphero. Beeld: iStock