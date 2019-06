Waarom je je beter niet in kunt smeren voor je in de auto stapt

Niet in de directe zon, elke 2 uur insmeren en na het zwemmen ook weer smeren, smeren, smeren: we zijn inmiddels goed op de hoogte van de richtlijnen, maar er worden ook steeds weer nieuwe ontdekkingen gedaan.

Smeer jij je voor je het huis uitgaat altijd netjes in? Dat lijkt het juiste, maar toch raadt Ford aan om niet met zonnebrand op je handen, benen en armen achter het stuur te stappen. De chemicaliën in deze lotions kunnen ervoor zorgen dat het stuur en andere onderdelen eerder slijten.

Interieur

Handcremè, desinfecterende gel, zonnebrand en anti-insectensprays zijn vaak schadelijk voor het interieur van de auto. Dat vertelt een woordvoerder van de Britse tak van Ford. “Wanneer het honderden en soms zelfs duizenden keren per jaar in aanraking komt met bepaalde oppervlakken kan het problemen veroorzaken”, zegt hij daarover. Het gaat dan niet alleen om het stuur, maar ook om bijvoorbeeld de (leren) bekleding van de stoelen die in aanraking komen met zonnebrand op schouders en benen.

Warm weer

Zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor kunnen veel titaniumoxide bevatten. Deze stof kan schadelijk zijn doordat het vooral bij warm weer reageert op kunststof en oliën in leer. Je kunt het insmeren dus beter uitstellen tot je op je bestemming bent aangekomen.

