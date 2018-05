Dit mag volgens vakantiegangers écht niet ontbreken in de hotelkamer

Als je een hotel boekt, let je meestal op de volgende dingen: is de locatie goed, ziet het er mooi uit en is het schoon genoeg? Maar toch is dat niet alles. Reizigers vinden namelijk dat het volgende écht niet mag ontbreken in een hotelkamer.

Stopcontacten. Ja, echt.

Apparaten

Misschien niet echt een verrassing, aangezien we ons hele (technische) huishouden mee op vakantie nemen. Van tablet en smartphone, tot elektrische tandenborstel en stijltang, er zijn genoeg dingen die je niet wil missen als je er een weekje tussenuit gaat. En dan heb je in een hotelkamer écht niet genoeg aan één stopcontact.

Goede plek

Dit blijkt uit rondvraag van online forum Quora. Ze vroegen mensen wat ze het belangrijkste vinden als ze een hotel uitkiezen. ‘Voldoende stopcontacten’ was (het verbaasde ons ook) het meest gekozen antwoord. Ook de plek van de stopcontacten is dan van belang. Zo vonden de ondervraagden het niet fijn als je bij binnenkomst de hele kamer overhoop moet gooien om je telefoon aan de oplader te kunnen leggen, omdat een stopcontact bijvoorbeeld achter het bureau of je nachtkastje zit.

Bereikbaar

Buiten de stopcontacten, vinden we het ook belangrijk dat er in een hotelkamer gratis wifi is. Niet echt een verrassing in deze moderne tijd. Pas op nummer drie staat een comfortabel bed. Best bizar eigenlijk. We vinden voldoende stroom en bereikbaarheid dus belangrijker dan een goed bed, waardoor je de volgende dag lekker uitgerust bent. Misschien toch tijd dat we die telefoontjes en tablets eens thuis laten als we op vakantie gaan?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Quora en HLN.be. Beeld: iStock