Waarom je juist niet het snelle wasprogramma moet gebruiken

De wasmand is nooit, maar dan ook nooit leeg. Denk je nét bij te zijn, ligt er alweer een paar sokken en een onderbroek in de wasmand. We blijven dus maar wassen, maar met welk wasprogramma doe je dat zo goedkoop mogelijk?

Het is niet alleen goed voor de portemonnee om zo zuinig mogelijk te wassen, maar ook om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. Een was draaien op 30 graden kost gemiddeld 0,14 cent aan elektriciteit en water. Hoe warmer je wast, hoe hoger die kosten zijn. Als een was niet te vies is, kun je het beste op 30 graden wassen. Dat wasprogramma is vaak sneller klaar dan het eco-programma van de wasmachine.

Kort wasprogramma: wel of niet?

Denk je energie te besparen met een kort programma? Juist dit programma verbruikt veel energie. Je bespaart dan wel tijd, maar de wasmachine verhoogt de temperatuur om dat verschil in tijd te compenseren. Een langer programma is dus een betere keuze. Draai ook pas een was als de trommel vol zit. Dan draai je veel minder wasjes. Er kan meer in de wasmachine dan je denkt, dus je kunt vaak nog wel een dagje wachten tot de wasmachine echt aan moet. Kies ten slotte altijd voor het katoenprogramma in plaats van het programma van fijnwas. Dat laatste programma gebruikt meer stroom en meer water. Gooi je de was na het wassen in de droger? Centrifugeer de was dan op de hoogste stand. Droog je de was aan de lijn? Kies dan voor een lagere stand om ook hier energie mee te besparen.

Bron: Milieucentraal.nl. Beeld: iStock