Niet thuis? Pakketjes worden voortaan direct naar ophaallocatie gebracht

Tot nu toe kwamen pakketbezorgers een 2e keer langs als je de 1e keer niet thuis was. Maar die tijd is voorbij.

Pakketbezorgers van PostNL gaan direct naar de dichtstbijzijnde ophaallocatie als je niet thuis bent.

Advertentie

CO2-uitstoot

Dat scheelt de nodige kilometers en dus ook CO2-uitstoot. Bovendien kan de bezorger die extra ruimte in de bus beter benutten, waardoor PostNL de capaciteit optimaler kan inzetten. “Dat is nodig, want het aantal pakketten groeit nog steeds gestaag en de laatste 2 maanden van het jaar is het extra druk”, zegt het post- en pakketbedrijf.

Meer ruimte

Volgens PostNL blijkt een groot deel van de ontvangers waarbij de 1e bezorgpoging niet slaagde, de 2e keer ook niet thuis te zijn. “En uit klantonderzoek weten we dat de meeste ontvangers liever willen dat deze pakketjes direct naar een PostNL-locatie worden gebracht. Dan zijn ze namelijk een dag eerder beschikbaar.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PostNL. Beeld: ANP