Hip: niet trouwen maar wél een groot feest geven

Tegenwoordig is trouwen een beetje uit de mode. Die hele verplichting, daar zitten de twintigers van nu niet meer op te wachten.

Nee. Maar wat wél hip is, is de liefde vieren. Ofwel: een groot feest geven alsof het een bruiloft is, maar niet meer officieel de papieren tekenen.

Kijk, dat is nog eens een nieuwe trend. Steeds minder stellen trouwen voor de wet. Er stonden in 2017 slechts 37 op de 1000 vrouwen voor het altaar in de leeftijdsgroep van 25 en 30. Twintig jaar geleden waren dat nog 83 op 1000 vrouwen. Ze trouwen wél voor zichzelf, lekker ontspannen, in eigen kring en precies zoals ze het willen. Het heet een ‘wij-gaan-niet-trouwen-feest’. Lekker tegendraads, dus.

Een mooiste dag uit je leven. Zonder zenuwslopende ceremonie, zonder gedoe met een trouwambtenaar en zonder ongemakkelijke momenten. Wel met een lief jawoord naar elkaar. Gewoon, een groot feest met alle naasten, om de liefde te bezegelen. Dat scheelt een hoop heisa bij een eventuele breuk, later.

Beeld: iStock