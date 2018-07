Nieuw advies: ook dít kun je beter niet eten tijdens je zwangerschap

Zwanger? Dat betekent negen maanden lang geen alcohol, filet americain of carpaccio. Maar er zijn nog meer dingen die je beter niet kunt eten tijdens je zwangerschap. Het Voedingscentrum heeft een nieuw advies uitgebracht.

Tonijn

Eerder werd gedacht dat je vis uit blik gewoon kon eten tijdens je zwangerschap. Daar zou namelijk minder kwik in zitten dan in bijvoorbeeld verse tonijn. “Maar het RIVM en het RIKILT hebben aangegeven dat hier geen verschil in zit”, laat het Voedingscentrum op hun site weten.

Rauw

Daarnaast kunnen in harde kazen gemaakt van rauwe melk ziekteverwekkers voorkomen. “Ons advies is daarom zowel harde, als zachte kaas van rauwe melk te mijden.” Tenzij je de kaas verhit.

Geen risico’s

Dit nieuwe advies zorgt er weer voor dat de lijst van producten die je tijdens je zwangerschap beter niet kunt eten alleen maar langer en langer wordt. “Mensen denken weleens dat je meer niet dan wel mag eten, maar dat valt best mee”, zegt voedingsexpert Patricia Schutte van het Voedingscentrum. “Maar je wilt gewoon geen risico’s nemen in die periode. Al hoef je echt niet meteen in paniek te raken als je een keer wat binnen hebt gekregen wat op het lijstje staat.

Niet meer eten

Nog even op een rijtje wat je tijdens je zwangerschap beter kunt laten staan:

Lever en paté

Rauw vlees

Rauwe eieren

Taugé

Gedroogde en gefermenteerde vleeswaren

Rauwe en/of vette vis

Kant-en-klare vis

Zachte er harde kaas gemaakt van rauwe melk

Rauwe eieren

Rauwe melk (direct van een koe)

Cafeïnerijke producten

Alcohol

Ook roken is natuurlijk hartstikke slecht als je zwanger bent. In de video hieronder zie je wat roken doet met een ongeboren baby:



Bron: Het Voedingscentrum. Beeld: iStock