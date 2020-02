Dit wil je zien: fotografen ontdekken nieuw poollicht

Het Noorderlicht zien, is iets waar veel mensen van dromen. Zo ook een groepje fotografen in Finland. Zij ontdekten per toeval een nieuw soort poollicht.

De groep fotografen was in opdracht van ruimteonderzoekers voor een boek over het Noorderlicht bezig met het vastleggen van het poollicht. Een van de onderzoekers ontdekte naderhand dat de fotografen een nieuw soort poollicht hadden vastgelegd.

Bewegend poollicht

De doorsnee toerist zal het verschil misschien niet zo snel herkennen tussen dit nieuwe licht en het Noorderlicht dat we kennen van de foto’s. Het verschil zit ‘m in de hoogte en het patroon. De groene lijnen lijken namelijk op duinen die zwevend boven het water bewegen. Het fenomeen wordt daarom ook wel ‘the dunes’ genoemd. Volgens de onderzoekers komt deze verschijning voor in de bovenste delen van de mesosfeer. Dit is een laag in de atmosfeer die te laag is om met satellieten te herkennen en daardoor niet goed kan worden bestudeerd. De onderzoekers zijn momenteel bezig met achterhalen waar deze bewegende duinen precies vandaan komen.

Het Noorderlicht met eigen ogen beschouwen? Bekijk dan deze vakantie naar Lapland.

Bron: Flair. Beeld: iStock