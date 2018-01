Let op: nieuw Whatsapp-virus leest en luistert mee en maakt stiekem foto's

Als we 1 app zouden moeten kiezen die op elke smartphone te vinden is, dan hoeven we niet lang na te denken: Whatsapp. Des te gevaarlijker is het dat er via Whatsapp een virus wordt verspreid.

Gebruik jij Whatsapp op een toestel met Android? Dan is het opletten geblazen. Er is in dit besturingssysteem namelijk een virus ontdekt dat via Whatsapp gesprekken kan beluisteren en mee kan lezen. Het virus komt op een toestel terecht via nagemaakte websites van telecomproviders. Deze websites worden gedeeld via een direct bericht of e-mail aan de gebruiker. Wanneer de link vervolgens geopend wordt, staat het virus al op de telefoon.

Verdacht mailtje

Naast het afluisteren en meelezen zou het virus ook verbinding kunnen make met WiFi-netwerken en zelfs foto’s kunnen maken en video’s kunnen opnemen. Hoeveel mensen dit virus al binnen hebben gehaald is niet bekend, tot nu toe zijn er alleen gebruikers in Italië genoemd. Krijg je een verdacht mailtje? Bekijk deze dan goed voor je de link in het bericht opent.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.