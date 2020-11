Geen herfst, maar lente: weer een nieuw warmterecord in november

Het is misschien herfst, maar met de zon die schijnt voelt het als lente. Met woensdag mogelijk 17 graden Celsius in Limburg lijkt het erop dat we weer een warmterecord gaan verbreken.

De hoogste temperatuur op 18 november ooit gemeten was 14,5 graden Celsius in 2015. Grote kans dat we dat record woensdag gaan verbreken.

Lente

Rond het middaguur schijnt namelijk overal in Nederland de zon. In het noorden wordt het ‘slechts’ 13 graden worden, maar in Limburg loopt de temperatuur op tot maar liefst 17 graden. En dat is erg warm voor de tijd van het jaar. Door de zon en de warme temperatuur lijkt het wel lente.

Toch is het niet heel bijzonder dat we een dagrecord gaan verbreken vandaag. “Het wordt dan de elfde keer dit jaar dat we een bestaand dagrecord verbreken”, legt Maurice Middendorp van Buienradar uit aan RTL Nieuws. Dit is iedere keer nog een hitterecord geweest. “We hebben dit jaar nog geen kouderecord gehad.”