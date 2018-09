Nieuw: smeerbare whisky voor op je boterham

Elke dag ontbijten met een boterham met kaas of worst is natuurlijk maar saai… Daarom heeft het Engelse bedrijf Firebox een smeerbare whisky bedacht. Zo kun je de dag starten met een boterhammetje whisky!

De smeerbare whisky is gemaakt van een marmelade van sinaasappels en single malt whisky.

Alcoholvrij

Volgens het Engelse bedrijf is het smeerbare goedje dé ideale start voor mensen die wel houden van de typerende rokerige turfachtige whiskysmaak, maar die een glaasje ’s ochtends te ver vinden gaan. De whiskyspread is alcoholvrij, omdat de alcohol tijdens het maakproces al is vervlogen. Je kunt dus onbezorgd genieten van deze nieuwe marmelade.

Geroosterd brood

Makers noemen dit ook wel ‘het perfecte cadeau voor de whisky-liefhebber die alles al heeft’. De smeerbare versie is net zo warm en donker als echte whisky en smaakt het beste op luchtig brood. Wil je helemaal genieten, dan kun je het brood nog even roosteren, zodat de whiskyspread een beetje smelt.

Cocktails

Als whisky op de vroege ochtend jou toch echt een stapje te ver gaat, kun je de smeerbare whisky ook goed gebruiken om cocktails mee te maken. Op dit moment is het potje weliswaar uitverkocht, maar vanaf half september zal The Spreadable Whisky weer via de site van Firebox online te bestellen zijn voor 11,19 euro.

