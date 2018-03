Even voorstellen: déze actrice komt de cast van GTST versterken

Fans van GTST opgelet: de tijd van onbezorgdheid is voorbij… Dat geldt zeker voor Amir Nazar, die nu alweer een tijdje in Meerdijk rondloopt.

Want vanaf 16 maart (of eigenlijk dus vanaf vanavond, voor wie vooruit kijkt via het internet) wordt er een nieuw personage in de serie geïntroduceerd.

En één ding weten we zeker: ze gaat voor veel reuring zorgen in onze favoriete soapstad.

Wat staat ons te wachten?

Amir durft eindelijk afscheid te nemen van zijn vrouw Farah en de liefde te verklaren aan Sjors. Zo lief, want dat zat er natuurlijk dik aan te komen. Maar dan, precies op dat moment, gaat de deurbel… En je kan wel raden wie er voor de deur staat. Het is Farah!

Hoe zal dit verdergaan? Wij zijn zó onwijs benieuwd!

Maar wij zijn net zo nieuwsgierig naar de actrice die Farah Nazar zal gaan spelen. Haar naam is Zahra Lfil en aanstaande dinsdag gaan wij haar het hemd van het lijf vragen. Hou Libelle.nl dus goed in de gaten!

Bron en beeld: GTST.