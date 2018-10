Ben je er nog niet helemaal uit voor welke haarkleur je deze herfst gaat? Dan is dit kleurtje dat langzaam het internet verovert wellicht wat voor jou.

Dromerige mix

Vanilla Lilac is dé nieuwe trend op haargebied. Het is een dromerige haarkleur die een mix is van pastelpaarse en lichtbruine tinten. Ideaal voor iedereen die deze herfst eens wat anders wil proberen.

Opvallend

Het grappige: de herfst is meestal een tijd waarin mensen niet zo gauw kiezen voor een lichte haarkleur. Daarom viel kortgeleden de Instagrampost van haarstylist Chris Weber waarschijnlijk extra op. Hij deelde een foto van een vrouw met een golvende boblijn en een kleurmix van bruin, vanilletinten en pastel-lila puntjes. En het resultaat mag er zijn!

Bron: Purewow. Beeld: iStock