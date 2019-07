Help: na eikenprocessierups is er een nieuwe insectenplaag in aantocht

Nadat we de afgelopen weken zijn geterroriseerd door de eikenprocessierups, dient zich alweer de volgende insectenplaag aan. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen krijgt de laatste tijd opvallend veel meldingen binnen over het zogeheten ‘mediterraan draaigatje’.

Eén ding is zeker: deze mierensoort wil je absoluut niet in de buurt hebben. Het mediterraan draaigatje bijt en maakt ook nog eens nesten van honderden meters waarin zich miljoenen beesten kunnen bevinden. De insecten dringen huizen binnen en vreten tuinen kaal.

Gespot in meerdere plaatsen

Het KAD in Wageningen heeft geen zicht op de precieze omvang van de insectenplaag, maar ziet wel dat het dier zich verspreidt en moeilijk te bestrijden is. Er zijn al kolonies aangetroffen in onder meer Wageningen, Ulft, Spijkenisse, Alphen aan den Rijn en Rotterdam.

Lekker warm

De mieren zitten vaak onder stoeptegels, omdat deze bij mooi weer warm worden en de mieren van hogere temperaturen houden. Dit is ook één van de redenen dat de beestjes zich steeds meer thuis voelen in Nederland. De mieren ondergraven de stoep, waardoor tegels verzakken. Ook vervoeren ze veel bladluizen, die in de tuin kunnen zorgen voor plakkerige honingdauw op je tuinmeubilair.

Moeilijk te herkennen

“En ze kunnen in tegenstelling tot de meeste andere mieren bijten”, zo vertelt directeur Bastiaan Meerburg van het plaagdierencentrum. “Het is niet bekend of je daar ziektes van oploopt, maar het is wel vervelend.” De mier is overigens niet gemakkelijk te herkennen: hij ziet er namelijk hetzelfde uit als een normale mier, maar dan iets kleiner. In tegenstelling tot andere miersoorten, tolereren verschillende koninginnenmieren elkaar: daardoor kunnen er enorme nesten ontstaan.

Aan de bel trekken

Het plaagdierencentrum hoopt dat mensen die mierennesten aantreffen bij hen aan de bel trekken. Als een paar mieren naar Wageningen worden opgestuurd, kan het plaagdierencentrum vaststellen om welke mierensoort het gaat.

Bron: AD. Beeld: iStock