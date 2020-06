Insectenplaag op komst: we moeten oppassen voor de Mediterrane mier

We hebben te maken met een nieuwe soort mier in Nederland. In 5 jaar tijd heeft de mediterrane mier, ook wel ‘het draaigatje’ genoemd, zich steeds vaker laten zien. Vooral in het zuiden van het land duikt deze miersoort steeds vaker op. De beestjes leven in grote kolonies die zich flink uitbreiden. Het draaigatje dreigt daarom zelfs een nieuwe insectenplaag te worden.

En hierom moeten we zo uitkijken voor dit miertje.

Deze mier komt van oorsprong uit het Middellandse Zeegebied en houdt van warme omstandigheden. Nu de zomers alsmaar warmer worden, trekken de mieren steeds noordelijker. Dat is dan ook de reden dat deze mediterrane mier in Nederland terecht is gekomen. Er is een vermoeden dat deze beestjes via handel in tuinplanten worden verspreid.

Overlast

Het draaigatje is tot nu toe al gespot in Wageningen, Alphen aan de Rijn en Rotterdam. Wat de precieze cijfers hiervan zijn, is nog niet bekend. Maar het is wel duidelijk dat het diertje zich snel verspreid en moeilijk te bestrijden is. Het grootste probleem van deze mier is echter dat de kolonies ervan kunnen uitgroeien tot miljoenen mieren.

Koninginnen

Waar in een nest van normale mieren slechts 1 koningin aanwezig is, zijn er bij het draaigatje meerdere koninginnen. Elk jaar sluiten er meerdere koninginnen aan, waardoor er superkolonies ontstaan. Op den duur kunnen de nesten wel meer dan 100 meter beslaan. Daardoor kunnen hele stoepen los komen te liggen of verzakken. Maar ook voor tuinen zijn deze mieren geen pretje. Omdat de mieren zoete honingdauw afscheiden, komen daar veel luizen op af. En die kunnen de planten in tuinen goed verpesten.

Ook voor mensen zijn deze mieren trouwens geen pretje. In tegenstelling tot andere mieren, kan het draaigatje bijten. Ze zullen waarschijnlijk geen ziektes overbrengen op mensen, maar vervelend is het wel.

Bestrijding

Het lastige aan het draaigatje is dat de bestrijding tegen deze mieren nog in de kinderschoenen staat. Er zijn een aantal middelen die goed tegen deze mier werken, maar die zijn helaas verboden om te gebruiken in Nederland. Daarnaast werkt het zelfs averechts om met de gangbare bestrijdingsmiddelen aan de gang te gaan. In plaats van het verkleinen van de kolonies, werden deze juist groter.

Last van (gewone) mieren in de tuin? Zó kom je snel van ze af:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: MaxVandaag. Beeld: iStock