Zó groot is de kans dat je het nieuwe jaar als miljonair begint

We hopen er allemaal op én misschien wel nog gekker: we geloven er allemaal echt in. Dat ook wij een smak geld kunnen winnen rond de jaarwisseling, ja.

Massaal kopen Nederlanders elk jaar weer oudejaarsloten. En dat terwijl de kans op een hoofdprijs in de loterij niet al te groot is.

Sterker nog: die is heel klein. Slechts 1 op de 2,6 miljoen mensen wint de maandelijkse trekking van de Staatsloterij. De kans op een prijs hoger dan je eigen inleg is iets meer dan 12 procent. Nou ja, dat is in ieder geval iets. Hoe zit het bij andere loterijen? Bij de Lotto is de winkans op het winnen van de jackpot slechts 1 op 49 miljoen. Koop je dan gelijk 50 loten, natuurlijk, dan vergroot je kans en is de kans al 1 op 1 miljoen. Meestal geldt: hoe groter de prijs is, hoe kleiner de kans is dat je ‘m mee naar huis neemt. Er doen dan namelijk steeds meer mensen mee. De BankGiro Loterij lijkt een goede keuze, als je sowieso mee wilt spelen. De kans op de miljoenenprijs is hierbij namelijk 1 op 83.000. In de VriendenLoterij is de kans op de maandelijkse hoofdprijs 1 op 24.000.

Niet veel, en toch willen we allemaal meer geld hebben. Maar worden we nou ook echt gelukkiger, als we winnen? Geluksexperts zeggen van niet. Alleen erg arme mensen die altijd weinig te besteden hadden, worden gelukkiger van extra geld. Zo kunnen ze namelijk een normaler leven leiden en bijvoorbeeld beter eten en een fijn dak boven hun hoofd hebben. Maar mensen die al goed en genoeg verdienen voor een leuk dagelijks leven, worden helemaal niet blijer op de lange termijn van een goedgevulde bankrekening. Het idee van rijk zijn en fantaseren over wat je allemaal met je geld zou doen, dat is wat mensen vaak nog het leukst vinden.

