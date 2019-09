Kittens met krullen zijn populair: foto's worden duizenden keren gedeeld

Kittens zijn altijd schattig en zodra je bij een nestje gaat kijken, dan ben je verkocht. Maar kittens met krullen? Die kenden we nog niet.

En o, wat zijn die ook lief.

Lieverds

De zogeheten Selkirk Rex heeft een kort- of langharige vacht met krullen. De krullen zijn het duidelijkst ter hoogte van de hals en de staart en ze bedekken het hele lichaam. Ze komen uit de Verenigde Staten en ze worden door hun uiterlijk ook wel ‘schaapjeskatten’ genoemd. Maar ook het innerlijk is een reden om zo’n kitten in huis te nemen. Het zijn katten met een zacht karakter die speels zijn en goed met kinderen overweg kunnen. Ze zijn ontzettend vriendelijk en leven zonder problemen samen met andere katten of honden.

Bron: Royal Canin. Beeld: Facebook