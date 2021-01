De volgorde waarop Nederlanders gevaccineerd zouden worden, is overhoop gehaald. Zogenaamde ‘vaccinvoordringers’ hebben zich te vroeg aangemeld voor hun vaccinatie, waardoor verpleeghuispersoneel op een wachtlijst komt te staan.

Dat meldt Nieuwsuur op basis van een eigen onderzoek.

Schema

In Nederland wordt nu een week gevaccineerd, maar de volgorde klopt al niet meer. Het kabinet bracht vorige week een schema naar buiten waarop te zien is welke groep op welk moment in aanmerking komt voor een coronavaccin. Maar bepaalde groepen die nog niet in aanmerking komen voor een vaccin, hebben zich toch al aangemeld bij de GGD.

Vaccinvoordringers

Deze ‘vaccinvoordringers’ zouden in verwarring zijn geraakt door een brief van Hugo de Jonge. Op 4 januari riep hij in een brief aan zorginstellingen op om ook de groepen die pas later aan de beurt waren voor een coronavaccin, alvast in te plannen. Al het zorgpersoneel van zorginstellingen heeft zich toen aangemeld voor het vaccin. Ook kantoor- en restaurantpersoneel. Er is nog maar een beperkte hoeveelheid coronavaccins, met als resultaat dat de ingeslagen hoeveelheid van bepaalde instellingen al op was, voordat al het zorgpersoneel ingeënt was.