Deze 6 nieuwe omroepen staan te springen op een plek op de buis

Nederland telt momenteel 11 omroepen, maar veel mensen vinden het aanbod niet divers genoeg. De aspirant-omroepen die willen toetreden tot het omroepbestel hebben nog tot eind van het jaar om 50.000 leden te werven.

Wij zetten een aantal aspirant-omroepen op een rij.

PAC staat voor Pan-Asian Connections en noemt zichzelf een omroep voor de Aziatische Nederlands. Ze willen programma’s maken vanuit een Aziatisch perspectief. “Wij delen inspirerende verhalen die de verbondenheid tussen Nederland en Azië verhelderen. Dit om de zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders te vergroten. Deze tijd van steeds verdergaande polarisatie en verharding vraagt immers om een samenleving met meer harmonie en saamhorigheid”, schrijft de omroep.

Omroep Zwart

Grote kans dat je al iets voorbij hebt zien komen over Omroep Zwart van Gianni Grot en Akwasi. Deze omroep wordt massaal gesteund door verschillende BN’ers en heeft al meer dan 50.000 leden geworven. Omroep Zwart wil zorgen voor meer diversiteit, kleur en een ander geluid op tv, zodat iedereen zich gerepresenteerd en geaccepteerd voelt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Omroep ZWART (@omroepzwart)

Omroep Groen

Omroep Groen noemt zich de eerste omroep die de aarde zendtijd geeft. “We kunnen de aarde op een nieuwe manier de aandacht geven die zij verdient. Zodat heel Nederland een beetje z’n best voor haar gaat doen. Want hoe meer aandacht er voor de aarde komt, hoe meer we d’r gaan waarderen.” Omroep Groen heeft verschillende ambassadeurs, waaronder Jan Terlouw, Sanne Vogel en Thekla Reuten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Omroep Groen (@omroepgroen)

Omroep X

Nederland is een divers land en de makers van Omroep X zouden dat graag meer terugzien op tv en in andere publieke media. Op de website schrijven ze: “Omroep X is voor iedereen die ‘politiek zwart’ is. Zoals Socialisten zich ‘Rood’, de Liberalen zich ‘Blauw’ en de Milieu-bewusten zich ‘Groen’ noemen, is ‘Zwart’ de politieke kleur van mensen die zich herkennen in een gezonde, cultureel diverse maatschappij.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Omroep X (@omroepx)

Bersama

Het doel van Omroep Bersama is het Nederlands-Indisch cultureel erfgoed behouden, verdiepen en verspreiden. “Het is géén politieke, noch religieuze vereniging. Het is een moderne, culturele vereniging, gericht op alle mensen in Nederland die te maken hebben gehad met of iets zouden moeten weten van onze 500 jaar lange geschiedenis in voormalig Nederlands-Indië en Nederland. Ons gezamenlijk cultureel erfgoed is wat ons samenbrengt.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Omroep Bersama (@omroepbersama)

EVNS

De naam van deze omroep staat voor evennes: gelijkheid. Dat is dan ook precies wat EVNS wil bereiken: een platform voor allerlei soorten vrouwen. De oprichters vinden het tijd om de beeldvorming van vrouwen te veranderen. Onder andere Soundos el Ahmadi, Monic Hendrickx, Romana Vrede en Milou Deelen zijn ambassadeurs.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Omroep EVNS (@omroep_evns)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: sites van omroepen. Beeld: iStock, Instagram