Piet blijft in de meeste gemeenten zwart

In het overgrote merendeel van de gemeenten blijft Zwarte Piet zwart of donkerbruin. De gemeente Amsterdam gaat dit jaar echter voor een heel nieuwe koers.

Bij de sinterklaasintocht in Amsterdam krijgen de bijna 400 pieten een compleet nieuw uiterlijk. Ze dragen felgekleurde pakken en pruiken met halflang, donkerbruin golvend haar.

Spaanse edellieden

Volgens Pam Evenhuis, woordvoerder van Sint in Amsterdam, moeten de pieten eruit zien als Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw. “We hebben heel veel plaatjes bekeken en de edellieden spraken ons het meest aan.” Ze worden geschminkt met roetvegen. Volgens de organisatie is de traditionele piet verleden tijd en wordt met de nieuwe versie een einde gemaakt aan de zwartepietendiscussie in de stad.

Geen kroeshaar en rode lippen

De meeste gemeenten blijven echter bij zwarte piet. Al heeft geen enkele gemeente meer pieten met kroeshaar en rode lippen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs comités die de lokale intocht van Sinterklaas organiseren.

Verschillende keuzes

In 3 van de 273 gemeenten die reageerden, zijn de pieten geschminkt met roetvegen. Naast Amsterdam gaan ook Den Haag en Meppel voor deze pieten-variant. 16 gemeenten kiezen voor een combinatie van zwarte/donkerbruine Pieten en roetveegpieten. Het gaat veelal om grote steden, zoals Utrecht, Maastricht en Groningen. 15 gemeenten hadden nog geen keuze gemaakt of wilden hun besluit (nog) niet bekendmaken.

Klaar met de discussie

Het AD merkte ook irritatie bij enkele Sinterklaascomités. Zij zeggen klaar te zijn met de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet en vinden dat de media die in leven houden.

Interne conflicten

Volgens de krant leidde de discussie intern tot conflicten binnen gemeenten. Zo dwong de gemeente Amstelveen het organisatiecomité om ook andersgekleurde Pieten mee te laten lopen tijdens de intocht. Dat was voor de organisatoren reden om de handdoek in de ring te gooien. In Utrecht mag een aantal pieten dit jaar nog volledig geschminkt meelopen; volgend jaar stopt de gemeente met de klassieke Zwarte Piet.

