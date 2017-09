Na de tompouce-popcorn is er nu nóg een (gekke) nieuwe smaak popcorn

Een aantal weken geleden werd de tompouce-popcorn van Hema een grote hit op internet. Maar wat blijkt: dit is helemaal niet de gekste smaak popcorn die er is.

Gin & tonic-liefhebbers opgelet: je raadt het al, er bestaat ook Gin & Tonic-popcorn.

De popcorn zou echt naar de cocktail smaken én je zou er zelfs een beetje dronken van kunnen worden (als je een aantal zakken leeg eet). Het bevat namelijk 5% alcohol. Helaas wordt deze popcorn niet in ons land verkocht, maar bij de Engelse popcornwinkel (een hele winkel vol ja) Joe & Seph’s. Hier ligt onder andere ook popcorn met de smaak Maragrita, Mojito, Cosmopolitan en Karamel, Macchiato & Whiskey in de schappen.

Online bestellen

Benieuwd? Je kunt de snack wel bestellen via de website. Het wordt gemaakt in Engeland, maar de winkel levert over de hele wereld. Geen cocktailfan? De winkel verkoopt ook chocolade- en toetjespopcorn. Alleen vast geen tompouce smaak…



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Glamour.nl. Beeld: Facebook.