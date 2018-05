Er is vanaf nu een nieuw soort mascara en hierom wil je 'm hebben

Als je op zoek bent naar een nieuwe mascara, zie je af en toe door de bomen het bos niet meer. Er zijn zoveel verschillende soorten, van waterproof en niet-waterproof tot volume en krullende mascara.

Nu is er wéér een nieuwe op de markt: de tube mascara. Grote kans dat jij binnenkort naar de winkel rent, want er zitten heel wat voordelen aan deze nieuwe mascara.

Volledig bedekt

Normaal gesproken breng je een laagje pigment aan op je wimpers. Zo krijgen ze een donkere kleur en worden ze eventueel zelfs wat langer gemaakt. De tube mascara werkt net wat anders. Deze mascara legt een soort buisje om je wimper heen. Klinkt een beetje vaag, maar hierdoor is iedere wimper volledig bedekt met mascara waardoor je wimpers voller lijken. Bovendien is deze mascara honderd procent waterproof, waardoor je voortaan iedere regen- of huilbui overleeft.

Warm water

De nieuwe mascara aanbrengen werkt hetzelfde als bij de andere mascara’s. Het verwijderen van de zwarte laag gaat wel nét iets anders. Gelukkig is het makkelijk: spoel eerst je gezicht af met wat warm water of een vochtig doekje. Zorg er in ieder geval ook voor dat je ogen nat worden. Ga daarna met je vingers over je wimpers en trek zachtjes als het ware het buisje dat om je wimper zit eraf.

Wat wil je nog meer? Ben jij na het lezen ook zo benieuwd geworden naar deze nieuwe mascara? Hieronder een paar tube mascara’s op een rij:

Bekijk ook deze video: Mascara uitgedroogd? Dít is de simpele oplossing:



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: JAN Magazine. Beeld: iStock