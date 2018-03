Nieuwe theedoek gekocht? Zó zorg je ervoor dat-ie wél goed afdroogt

Je herkent het vast: je hebt nieuwe theedoeken gekocht, maar als je ze wilt gebruiken nemen ze amper vocht op. Wij hebben een manier om die nieuwe thee- en handdoeken tóch te laten doen waar je ze voor gekocht hebt.

Een nieuwe (keuken)handdoek neemt water niet goed op, dit komt doordat er een natuurlijk waslaagje op de katoenen vezels van je handdoek zit. Bovendien voegen fabrikanten allerlei chemische stoffen toe. En dit maakt ze vaak licht waterafstotend in plaats van absorberend. Klinkt dus helemaal niet logisch.

Dé oplossing

Laat je nieuwe handdoeken een nachtje weken in koud water met wat azijn. Ten eerste worden de extra laagjes katoenvezels dan van de nieuwe doeken verwijderd en ten tweede fixeert dat de kleuren. Win-win! Was daarna je handdoeken op 60° en laat ze ‘t liefst aan de lijn drogen. Was hiernaast je theedoeken en handdoeken nooit met wasverzachter, er komt hierdoor een nieuw laagje op de vezels en dan kan je weer van voren af aan beginnen. Ook worden je handdoeken net zo zacht als mét wasverzachter.

Bron: www.startpagina.nl Beeld: iStock.