Déze nieuwe trend op bruiloften valt niet bij iedereen in de smaak

Vroeger stond de hele uitzet op het wensenlijstje van een bruidspaar, maar omdat koppels nu vaak al samenwonen voor de bruiloft, krijgen ze nu liever dit cadeau.

Mixers, koffiezetapparaten en koelkasten hebben stellen nu lang voor de bruiloft al in huis staan. Vroeger stonden juist die apparaten om het verlanglijstje, maar nieuwe tijden vragen niet alleen om een nieuwe dans (zie video), maar ook om nieuwe cadeaus. Wat blijkt: bruidsparen willen geen huishoudelijke apparaten meer, maar vragen om geld om de huwelijksreis van te betalen.

Fondsen

Deze ‘huwelijksreisfondsen’, zoals ze dat in Amerika noemen, zijn razend populair op bruiloften. Alleen al op Pinterest is er de afgelopen tijd twee keer zoveel op deze term gezocht. Het is voor het bruidspaar natuurlijk heel fijn om een potje te hebben voor de huwelijksreis, maar niet iedereen is fan van deze trend.

Smakeloos

Zo schrijven mensen op internet onder artikelen over deze trend dat het ‘smakeloos’ is en heel anders dan mensen om cadeautjes vragen omdat je eigenlijk zegt ‘geef me wat geld’. “Er is geen correcte manier om dit te vragen”, schrijft een vrouw. Vooral het doel: een huwelijksreis, vinden mensen geen reden om geld te vragen. “Niet iedereen kan op vakantie, dus het is niet netjes om hierom te vragen”, schrijft een andere gebruiker.



Bron: Delish.com. Beeld: iStock.