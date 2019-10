Nieuwe trend: online een kant-en-klaar versierde kerstboom bestellen

Oktober is misschien nog wat vroeg voor een kerstboom, maar ja, je kunt er maar beter op tijd bij zijn. Waarom niet een compleet versierde boom bestellen?

En dan een boom die ook nog eens jaren meegaat.

Advertentie

Over de top

De boom van Flowerfeldt is 180 centimeter hoog: een ware blikvanger, dus, in je woonkamer. Daarnaast krijg je de kunstboom volledig gedecoreerd, met strikjes en ballen en al, bij je thuis bezorgd. Al na 1 of 2 dagen heb je ‘m in huis. Je moet er wel wat voor overhebben, want de boom kost ruim 4700 euro. Maar ja, met een kunstboom vol decoraties doe je wel járen. Daar kun je Kerstmis 2029 nog van genieten, dus.

Uit onderzoek blijkt overigens dat kunstbomen alsmaar populairder worden dan echte bomen in huis halen. Slechts 19 procent van de bomen die rond de decembermaand in huis staan zijn écht.

Niets voor jou deze kant-en-klaar kerstboom? Hier scoor je jouw eigen kunstboom met hippe kerstballen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flowerfeldt. Beeld: iStock