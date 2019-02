Zó makkelijk kun je in deze nieuwe vorm van WhatsApp-fraude trappen

Je hebt er vast iets over gelezen of het voorbij zien komen op het nieuws: oplichting via WhatsApp. De laatste tijd neemt oplichting via WhatsApp in grote mate toe.

Libelle’s Chanan ontving ook zo’n bericht en zocht uit hoe deze fraude nou precies in zijn werk gaat.

Mama hier

“‘Hoihoi, mama hier. Ik ben overgestapt van provider dus je kan het nummer wijzigen’, was het eerste bericht dat ik binnenkreeg via WhatsApp”, leest Chanan voor. “Als gebruikersnaam zag ik de naam van mijn moeder en ook de profielfoto was een recente foto van haar. Gek dat ik haar niet over een nieuw abonnement had gehoord, maar dat zal wel kloppen, dacht ik. Ik reageerde niet meteen op het berichtje, waarschijnlijk de reden dat ik niet veel later door dit nummer – via WhatsApp – werd gebeld. Opnieuw met de foto van mijn moeder in beeld, dus ik nam op. Geen gehoor. Ik stuurde haar een berichtje: ‘Haha, ik dacht wie is dit. Doe nog eens’.”

Inloggen bank

Er werd niet opnieuw gebeld, maar wel een alarmerend berichtje gestuurd. “Vervolgens kreeg ik het berichtje dat je altijd voorbij ziet komen in verhalen over deze vorm van fraude: ‘Ik heb je hulp even snel nodig. Kan jij kijken of je toevallig kan inloggen bij de bank?’. Dat zou mijn moeder nooit via WhatsApp vragen, dus de alarmbellen gingen al rinkelen. Ik heb niet meer geantwoord en het nummer meteen geblokkeerd.”

Screenshot

Ze waarschuwde meteen haar moeder. “Toen ik vervolgens in de familie-app screenshots van het gesprek deelde, bleek inderdaad dat mijn moeder geen nieuw nummer had en ook geen geld nodig had. Pas toen ik het gesprek teruglas, dacht ik: mijn moeder zegt nooit ‘hoihoi’. Maar in eerste instantie denk je daar – vooral door de foto die wél klopt – niet over na. Zo zie je maar hoe makkelijk het is om hier in te trappen.”

Duizenden euro’s

Met deze vorm van fraude hebben criminelen al veel geld weten te verzamelen. Zo zijn er verhalen bekend van mensen die wel echt dachten dat ze een bericht ontvingen van een familielid en ook echt duizenden euro’s hebben overgemaakt naar het rekeningnummer van de fraudeurs. Dat is ook hoe zo’n gesprek meestal verder gaat. Nadat ze hebben gedeeld dat er problemen zijn met de bank, vragen ze of jij geld over kunt maken voor een rekening die vandaag nog betaald moet worden.

Marktplaats en Facebook

“Ik had na deze berichten vooral veel vragen”, vervolgt Chanan. “Hoe komen ze aan mijn nummer? Hoe weten ze wie mijn moeder is en hoe zoeken ze daar ook een echte foto van haar bij?” De exacte werkwijze van de fraudeurs is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn wel ideeën over. Zo halen deze fraudeurs waarschijnlijk vaak telefoonnummers van Marktplaats of Facebook en zoeken ze persoonlijke informatie ook vaak op via Facebook. Zo hebben veel mensen op het sociale netwerk aangegeven wie hun moeder en vader zijn. Bij die naam is de foto vervolgens snel gevonden.

Registratiecode

De oplichters kunnen ook een stapje verder gaan door jou om een registratiecode te vragen. Via die registratiecode nemen ze je WhatsApp-account over. Die code ontvang je ter verificatie in een sms. Vaak beginnen de fraudeurs op dat moment een gesprek over bijvoorbeeld een advertentie op Marktplaats en zeggen vervolgens dat ze per ongeluk een WhatsApp-code naar jouw telefoon hebben laten sturen. In werkelijkheid gaat het hier dus om de code van jouw account. Niet op reageren, dus!

Vandaag nog afschermen

Bij deze vorm van fraude is het erg belangrijk om goed op te blijven letten. Ontvang je een berichtje van een nummer dat je niet kent? Controleer dan eerst of dit echt het nieuwe nummer van een van je contacten is. Zeker wanneer er wordt gesproken over geld overmaken, wees dan zeker van je zaak en maak niet zomaar geld over. Nog beter is het om dit helemaal te voorkomen. Dat doe je door je informatie op social media af te schermen voor onbekenden, je telefoonnummer niet te delen op Marktplaats en je WhatsApp-code nooit te delen met anderen. Zaken om vandaag nog te regelen en je familie en vrienden van op de hoogte te stellen.

Bron: RTLNieuws.nl, Vance.nl. Beeld: iStock