Libelle Leest: 5x nieuwe boeken voor op je boekenplank

Nu we allemaal binnen moeten blijven, kunnen we net zo goed beginnen aan een boek dat al jaren op de plank ligt. Of misschien ben je wel toe aan een nieuw exemplaar. Wij tippen 5 nieuwe boeken om te lezen.

Advertentie

Vette pech

Actrice Margôt Ros, bekend van Toren C, loopt tijdens een voorstelling tegen een ijzeren balk. Lichte hersenschudding zegt de dokter, maar maanden later verdraagt ze geen licht of geluid en is ze zo moe dat ze keuzes moet maken als: zal ik bukken om de vaatwasser uit te ruimen, of loop ik naar beneden om de post uit de brievenbus te halen? Met humor schrijft ze over haar revalidatie.

Hersenschorsing, Jeroen Kleijne, Margôt Ros €20,99 (Nijgh&Van Ditmar)