Dit is waarom het Nieuwjaarsconcert altijd eindigt met de 'Radetzkymars'

In veel gezinnen is het al sinds jaar en dag traditie: op nieuwsjaarsdag bijkomen met het Nieuwjaarsconcert in Wenen op de achtergrond. De muziek is ieder jaar een fijn behang. En 1 ding is ook immer hetzelfde, het concert eindigt steevast met An der schönen blauen Donau gevolgd door de Radetzkymars.

Dit is waarom het Nieuwjaarsconcert altijd op dezelfde manier eindigt.

Concert in Wenen

Proosten met champagne, de buren drie zoenen geven, “de beste wensen” prevelen tegen iedereen die het wil horen en het Nieuwjaarsconcert kijken. Het hoort allemaal bij de tradities omtrent Oud & Nieuw. Dat Weense concert van de Wiener Philharmoniker vindt al sinds 1941 plaats op 1 januari in de Gouden Zaal van het Wiener Musikverein, het concertgebouw van Wenen. In de 2 jaar daarvoor vond het concert ook al plaats, maar toen op oudejaarsdag.