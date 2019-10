Iets nieuws in huis? Híer scoor je deze week hippe planten voor een prikkie

Je kunt er niet omheen: planten in je huis zijn hartstikke hip. Maar ben jij geen held in het onderhouden van je planten, dan kun je het misschien wat geldverspilling vinden. Gelukkig komt onze favoriete Duitse supermarkt (Lidl, duh) nu met een aantal vrolijke planten voor een prikkie.

En dan dit keer niet dood laten gaan, hè?

Varieer

Planten zijn niet alleen hip in huis, het zorg ook voor een fijn luchtklimaat. Planten dragen namelijk bij aan de zuivering van de lucht in huis. Qua inrichting kun je eindeloos variëren: plaats ze in een groep bij elkaar, hang ze op met behulp van plantenhangers of plaats je groene vriend op een bijzettafeltje naast de bank. Je zult zien dat de planten de ruimte tot leven brengen. En heb je eraan gedacht om er ook een paar in de slaapkamer, badkamer of het toilet te zetten?

Vanaf maandag 14 oktober kun je grote palmbomen scoren, tropische mini-planten of amaryllisbollen. Vanaf de donderdag vind je onder andere vetplantjes en alocasia’s.

Het is ook ingewikkeld: de ene keer vergeet je stelselmatig water te geven, de andere keer ben je juist weer te enthousiast met het water. Om het makkelijker te maken, deelt Libelle’s tuinvlogger Loes welke kamperplanten weinig water nodig hebben:

Meer tips voor een nieuw interieur? Momenteel gaan we voor warm, zacht & luxe. Je leest er meer over in de Libelle special Living:

Bron: Lidl. Beeld: Lidl, iStock