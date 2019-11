Voor alle nieuwsgierige kinderen: een leuk én leerzaam schoencadeautje

Dat Sinterklaas weer in ons land is, is voor de meeste kinderen natuurlijk 1 groot feest. Maar voor ouders kán het nog wel eens een tikkeltje stressvol zijn, want wat voor cadeautje stop je dit jaar nu weer in de schoen van je kleintje?

NUjunior komt met de ideale combinatie: een cadeautje dat én leuk én hartstikke leerzaam is.

Kleine zusje

In september van dit jaar ging online platform NUjunior.nl live. Het is het kleine zusje van nieuwswebsite NU.nl, speciaal voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Kinderen lezen er nieuws uit binnen- en buitenland, over dieren en natuur, techniek en wetenschap, sport, de sterren van het moment en nog veel meer.

Uren offline plezier

Maandag heeft NUjunior speciaal voor alle nieuwsgierige kinderen een Funboek uitgebracht: een lekker dik doeboek vol quizjes, testen en spellen. Met tips van astronaut André Kuipers bijvoorbeeld over goed zijn voor de aarde. Maar ook puzzels en een lijstje met het grappigste nieuws van dit jaar. Gegarandeerd úren (offline!) plezier.

Je kunt het boek online kopen of voor € 6,95 bij o.a. Ako, Bruna en Primera.

Nog meer inspiratie nodig? Gezinsvlogger Doortje geeft handige tips voor het zetten van de schoen met Sinterklaas:

Bron: NUjunior. Beeld: iStock