Dít zijn de nieuwste emoji's voor je iPhone

Gebruik jij altijd zoveel mogelijk emoji’s bij het versturen van een berichtje? Dan hebben wij goed nieuws voor je: vanaf volgende week kun je namelijk gebruik maken van weer een hele hoop nieuwe emoji’s!

Volgende week komt iOs update 11.1 uit en wanneer je deze installeert krijg je er een hele lading nieuwe emoji’s bij. Naast genderneutrale emoji’s zijn er nieuwe dieren, magische wezens, eten én een kotsemoji.

Soooo these are the new emoji’s @Apple are releasing….. forgot about us red heads? We have a fiery temper y’know! Don’t anger us! 👹👺😡 pic.twitter.com/WgXq6kJHku

— Lucy Dixon (@lucy_dixon) 6 oktober 2017