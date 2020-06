Nieuwste plantentrend: zó laat je planten groeien in een 'mosbal'

De kans is groot dat al je planten in huis in mooie potten staan. Maar wist je dat je je plant ook in een ‘mosbal’ kunt laten groeien. En dat ziet er heel tof uit!

Deze trend wordt ook wel kokedama genoemd. De kokedama-tuinkunst komt uit Japan en bestaat al eeuwen, maar komt nu pas naar Europa. In plaats van je plant in een pot te planten, kun je van de wortels een bolletje mos maken.

Dankzij de aarde rondom de wortel en het mos daaromheen, kan de plant zijn vocht goed vasthouden en groeit de plant net zo goed als in in een pot. Het ziet er supertof en origineel uit en het is helemaal niet moeilijk om zelf te maken:

Benodigdheden

Tuinturf

Potgrond

Mos

Een plant

Bindtouw

Zó maak je een kokedama

1. Meng evenveel tuinturf als potgrond in een kom. Voeg hier een beetje water aan toe, zodat het nat genoeg is om er een strakke bal van te maken.

2. Verwijder de resterende aarde van de wortels van je plant. Doe dit voorzichtig, zodat je de wortel niet beschadigt.

3. Breek de grondbal voorzichtig doormidden. Duw de 2 helften rond de wortels van je plant en zorg dat het geheel weer een mooie, strakke bal wordt met de wortels in het midden.

4. Bevochtig het mos. Knijp het meeste water eruit en leg het dan op tafel, met de groene kant naar beneden. Schik de stukken dicht bij elkaar.

5. Plaats je grondbal in het midden van het mos en wikkel het mos rond de bal. Gebruik je handen om het zo goed mogelijk op de grond te laten plakken.

6. Gebruik wat touw om de mosbal vast te zetten. Zo kan het goed aan elkaar hechten. Als je na een tijdje merkt dat het mos goed is gehecht, kun je de touwtjes verwijderen. Wil je de kokedama ophangen, dan voeg je nog wat extra touw toe.

Deze set van 5 luchtzuiverende planten kun je perfect gebruiken om kokedama’s te maken. Succes!

