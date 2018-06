Dít is de nieuwste tuintrend en het heeft eigenlijk niets met bloemen en planten te maken

Door de temperaturen van de afgelopen weken kunnen we ineens wel heel goed gebruik maken van onze tuin. Dit warmste voorjaar in jaren zorgt er al voor dat er een aantal dingen veranderen in de tuin. En dan hebben we het niet over de planten.

Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat we door het mooie weer niet meer binnen willen sporten, maar dat we daar onze tuin steeds meer voor gaan gebruiken. Zo zegt 45% van de mensen dat ze heel erg kunnen genieten van een yoga- of pilatessessie in de achtertuin. Maar toch blijven actieve sporten als voetbal en fitness het populairst om te doen in de tuin.

Vitamine D

Buiten sporten is niet alleen stuk minder benauwd met het warme weer, het zorgt er ook nog eens voor dat je een flinke dosis vitamine D opneemt. En het fijne: ook al heb je maar een kleine tuin of een klein balkon, op een yogamatje kun je al een goede work-out doen.

Ook je sportsessie naar buiten verplaatsen? Dit is alles wat je nodig hebt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.