Dít is de nieuwste vakantietrend - en wij moeten er even aan wennen

Het ene jaar is Frankrijk misschien net wat populairder dan Spanje en het ene jaar kiezen we voor een hotel in plaats van een camping, maar veel gekker zijn onze keuzes vaak niet. Wij weten dan ook nog niet zo goed wat we van de nieuwste vakantietrend moeten vinden.

Kamperen doen we natuurlijk al jaren graag, maar in Frankrijk gaan ze dit jaar een stapje verder. Daar hebben ze namelijk een nieuwe vorm van glamping ontwikkeld: naakt glampen. Dat is precies wat je denkt dat het is: luxe kamperen in je nakie. In Zuid-Frankrijk kun je op een complete ‘blote vakantie’. Of je nou kiest voor de Middellandse Zee, de Provence of de Atlantische kust: op al deze plaatsen zijn deze luxe naturistencampings te vinden.

Hoe zo’n luxe naturistencamping er dan uitziet? Héél stijlvol:

Benieuwd naar de accommodaties? Een overzicht vind je op de website van France 4 Naturise.



Bron en beeld: France5Naturisme.com.