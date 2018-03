Niks geen lente: dit weekend zakt de gevoelstemperatuur weer naar min 10

Als je dacht dat het gedaan was met deze winter, dan heb je het mis. Want het gaat weer behoorlijk koud worden.

Komend weekend zakt het kwik behoorlijk en dat betekent dat de gevoelstemperatuur allesbehalve ‘lente’ wordt. Voor vrijdag is er zelfs weer natte sneeuw voorspeld. Zaterdag wordt het de koudste dag van de week en kan het plaatselijk wit zijn. Er wordt lokaal zo’n 3 centimeter sneeuw verwacht. Maar overal in het land wordt het bibberen: de gevoelstemperatuur ligt dit weekend landelijk gemiddeld rond de min 10.

Klappertanden op de fiets

Het gaat zaterdag overdag een beetje vriezen en de temperatuur zal rond het vriespunt liggen. Maar omdat er een koude wind staat, voelt het een stuk frisser aan. Dus die sjaal, muts en wanten zijn absoluut nog eventjes nodig. Zondag wordt het overdag iets warmer dan rond het vriespunt. Volgens weerbureau Weerplaza is het ‘bijzonder koud voor de tijd van het jaar’. Vooral Limburgers kunnen zich beter warm aankleden, want daar kan de gevoelstemperatuur zelfs rond de min 15 komen te liggen.

Maart met de staart

Voor meteorologen is maart overigens de leukste maand van het jaar. Want in maart kan het sneeuwen en vriezen, maar ook bloedheet strandweer zijn. Vorig jaar werd het op 31 maart nog goed heet: in de Bilt werd toen 20,8 graden gemeten. De laatste keer dat het qua gevoelstemperatuur zo afzien was als dat het komend weekend wordt, was in 2013. Toen werd het in de Bilt -7,6 graden. In dat jaar duurde het overigens tot half april voordat het een beetje lente werd. Laten we hopen dat we dit jaar eerder met ons dunne jack op het terras toeven.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock