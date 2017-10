Waarom we elkaar dit jaar allemaal niks geven als kerstcadeau

Vraag eens aan mensen: ‘Wat wil jij als kerstcadeau?’. Dan is de kans vrij groot dat de ander antwoordt met: ‘Ik hoef niks’.

Laten we elkaar dat dit jaar eens écht geven. Niks, dus.

Goede daden

Greenpeace besloot een actie te starten en lanceert het ultieme cadeau voor alle Nederlanders die ‘alles’ al hebben. Wat het is? NIKS. Ofwel: een leeg doosje. Dat is natuurlijk een beetje een grapje. Het is een symbolisch cadeau waarvan de opbrengst naar Greenpeace gaat. Dankzij de eenmalige donatie die je met NIKS doet, worden er bijvoorbeeld geen bomen meer gekapt in de Amazone, komt er niets van vervuiling nog in de oceanen terecht en wordt er niets meer uit de bodem van de Noordpool geboord.

Goed om te weten: het presentje past ook door de brievenbus. Tja, dat willen we allemaal wel als cadeautje, toch? Vanaf 1 november is het grappige én sociale cadeau te krijgen via deze link.

Bron: Greenpeace. Beeld: iStock