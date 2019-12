Belangrijk: zo weet je zeker dat je het NL-Alert ontvangt op je telefoon

Schrik niet, maandag 2 december om 12.00 uur is het weer zo ver: het NL-Alert gaat af op je telefoon. Dan wordt er een testbericht gestuurd vanuit de overheid, waardoor je zeker bent van een oproep bij een noodsituatie.

Zó zet je het alarm aan op je telefoon.

iPhone instellen

Er zit verschil in of je een Android-toestel of een iPhone hebt. Voor een iPhone staat het besturingssysteem iOS 12.2 automatisch aan. Tenminste, als het goed is. Zo check je dit:

Ga naar ‘Instellingen’ Vervolgens klik je op het tabje ‘Berichtgeving’ Scroll helemaal naar beneden totdat je ‘Noodmeldingen’ ziet staan Als het schuifje groen is, dan staat het aan. Als het schuifje grijs is, swipe naar rechts zodat het groen wordt.

Android instellen

Voor een Android-telefoon verschilt het per toestel, daarom heeft de overheid de instelhulp voor NL-Alert bedacht. Ook hier is het voor een nieuwer toestel al automatisch voor je aangezet. Ga naar deze site om te checken hoe je het voor jouw Android-apparaat instelt: https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/.

Zo werkt NL-Alert

Staat het helemaal goed ingesteld? Mooi! Nu krijg je in het geval van een noodsituatie een melding op je telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld bij een grote brand bij jou in de buurt een melding krijgen dat je de ramen moet sluiten.

NL-Alert in het ov

Ben je net te laat voor de testmelding van 2 december? Geen zorgen: de melding wordt niet alleen via je telefoon gestuurd. Zo wordt de melding ook vertoont op digitale vertrekborden van het openbaar vervoer en digitale reclamezuilen. En anders wordt er in juni weer een controlebericht verstuurd.

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid. Beeld: ANP