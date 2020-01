Zó werkt een 'No Spend Week' en dit leverde het mij op

Heb je wel eens gehoord van No Spend Week? Het is dé manier om jezelf te confronteren met hoeveel je uitgeeft. En zo je uitgavenpatroon te resetten.

In Amerika is november No Spend Month. Wie deze term verzon, is onbekend, maar het is een groot succes. Veel Amerikanen houden in november de hand op de knip om zo extra geld te sparen voor de feestdagen. Het duurde even, maar deze trend waait voorzichtig over naar Nederland. Nu is november nog ver weg en een maand misschien wel heel ambitieus om mee te beginnen. Dus wil ik jullie graag warm maken voor een No Spend Week. Of, zoals we het in het Nederlands kunnen nemen: een niets-uitgeven-week.

De regels, laten we het daar eerst eens over hebben. In principe geef je tijdens niets-uitgeven-week alleen geld uit aan noodzakelijke dingen. Wat dit zijn, is per persoon verschillend, maar denk aan: boodschappen, benzine, rekeningen. Wanneer ik deze uitdaging aanga, houdt het daarmee op voor mij. Maar er zijn ook mensen die vinden dat de kapper er gewoon bij hoort. Er is geen blauwdruk voor No Spend Week. Het is jouw uitdaging, je doet het voor jezelf en jij mag dus ook zelf de regels bepalen.

5 resultaten van No Spend Week: