Ben jij zo iemand die alles al heeft? Een boek is altijd goed! Wij zetten de leukste, mooiste en meest indrukwekkende non-fictie boeken dit dit jaar verschenen voor je op een rij.

1. Oorlogskinderen – Coen Verbraak

Ze moesten onderduiken, leefden in angst omdat hun ouders deelnamen aan het verzet, hadden foute ouders of waren kind van een Duitse soldaat; in Oorlogskinderen tekent Coen Verbraak de verhalen op van mensen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en die hun leven lang met de schaduw van de bezetting hebben geleefd. Verbraak vertelt over hun oorlogservaringen, maar beschrijft ook hoe die belevenissen in hun verdere leven een rol hebben gespeeld. Werden ze door het verleden achtervolgd? Spraken ze erover met hun kinderen, of werd de oorlog juist verzwegen? En speelt het oorlogsverleden weer op nu ze ouder worden? (Thomas Rap, €19,99).

2. De wilde stilte – Raynor Winn

Dit is het vervolg op Het Zoutpad, het indrukwekkende debuut van de Britse Raynor Winn. Samen met haar man Moth had Raynor een oude boerderij in Wales omgebouwd tot een goedlopende bed & breakfast, maar dan raken ze in een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis door een speculatieschandaal én krijgen te horen dat Moth een ongeneeslijke ziekte heeft. Ze hebben nog maar weinig tijd en nemen een impulsief besluit: ze gaan het South West Coast Path lopen, een tocht van duizend kilometer langs de zuidkust van Engeland. Met elke stap, door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, verandert hun tocht in een bijzondere ontdekkingsreis. De wilde stilte gaat over hun leven ná het pad, terug in de bewoonde wereld. En dat is best wennen… (Uitgeverij Balans, €22,99)