Noodweer op komst: dinsdagmiddag zware onweersbuien, hagel en windstoten

Terwijl het zonnetje dinsdagochtend nog volop schijnt en er geen wolkje aan de lucht lijkt te zijn, verandert het weer vanmiddag drastisch. Er wordt gesproken over ‘noodweer’, dus zorg dat je vroegtijdig binnen bent.

Een regenjas lijkt een gek idee, maar toch is het verstandig om deze mee te nemen als je nog de deur uit moet. Want vanaf 16:00 uur wordt er regen, wind, hagel én onweer verwacht.

Oplopende warmte

Weeronline meldt dat de temperatuur dinsdag eerst nog flink oploopt. In de kustprovincies wordt het 21 tot 25 graden, in de zuidoostelijke helft van het land wordt het zomers warm met 25 tot 29 graden. Maar laat je daardoor niet van de wijs brengen, want dit zomergevoel is van korte duur.

Noodweer

Vanaf het einde van de middag is het oppassen geblazen. Dan is er kans op zware onweersbuien, met de zwaarste buien op de warmste plekken van Nederland: Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Naast de onweersbuien is er kans op hagel en zware windstoten, die kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur.

Woensdag

Ook in de avond en nacht gaat het noodweer door. De buienlijn trekt over het hele land, van zuidwest naar noordoost. En woensdag? Dan herhaalt de situatie zich. Want ook dan start de dag op veel plaatsen droog, waarna er onweer over het land trekt. De temperatuur blijft rond de 18 tot 21 graden langs de westkust en 25 tot 28 graden in het oosten.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock