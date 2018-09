Waarom je beter niet kunt gaan douchen of afwassen bij onweer

We weten dat wanneer het onweert we juist niet onder een boom moeten gaan staan en geen fietstochtje moeten maken over een open vlakte, maar nu blijkt dat je beter ook niet onder de douche kunt gaan staan als het onweert.

Volgens een expert van het Amerikaanse ‘National Weather Service’ kun je om veilig te blijven tijdens een onweersbui het beste uit de buurt blijven van alles wat elektriciteit kan geleiden. Dat zijn niet alleen snoeren, maar ook leidingen. En die leidingen zag je eerder misschien niet als gevaarlijk gebied tijdens een onweersbui.

Water

Doordat stroom bij blikseminslag ook via leidingen binnen kan komen én water stroom kan geleiden, is het beter om ook alles waar water uitkomt te vermijden. Een douche nemen, je handen wassen of de afwas doen, kun je dus beter uitstellen tot de bui over is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.