Dankzij deze 4 tips heb je nooit meer kreukels in kleding

Als iets een vervelende klus is dan is het wel strijken. Vaak als je kleding uit de kast haalt, zitten er nog steeds kreukels in. Met deze 4 tips zorg je ervoor dat je nooit meer last hebt van kreukels in kleding.

Waslabel checken

Controleer altijd het waslabel in je kleding, want sommige stoffen kunnen niet goed tegen hitte. Heb je een kreukel die maar niet uit je blouse gaat? Zet de temperatuur van het strijkijzer dan niet zomaar hoger. Het kan er voor zorgen je kledingstuk smelt of verbrandt.