Dit is waarom je nooit tandpasta op een puistje moet doen

Tandpasta op een puistje smeren, zodat ‘ie uitdroogt en snel verdwijnt. Deze tip lees je al jaren overal. Toch waarschuwen dermatologen hiervoor, want tandpasta smeren doet namelijk meer kwaad dan goed.

Al jarenlang word je aangeraden om tandpasta op je puistjes te smeren, zodat ze uitdrogen en krimpen. Maar eigenlijk zorgt dit middeltje er juist voor dat de acne erger wordt.

Irritatie

Deze goedkope oplossing is dus niet effectief voor het verminderen van acne. Door tandpasta op een puistje te smeren, kan de hele huid eromheen uitdrogen, irritatie veroorzaken en zorgen voor nieuwe puistjes omdat er meer bacteriën op je huid zitten.

Huismiddeltjes

Dermatoloog dr. Douglas Altchek legt uit waarom. Puistjes groeien wanneer huidolie (talg) zich vermengt met dode huidcellen en een porie verstopt. Bacteriën bloeien op en naarmate die zich gaan vermenigvuldigen wordt de porie ontstoken en wordt ‘ie rood en opgezwollen. “Iedereen wil een simpel, goedkoop een makkelijk trucje tegen puistjes, dus wenden we ons tot huishoudmiddeltjes, zoals tandpasta”, legt Douglas uit.

Ontsteking

Douglas snapt het idee erachter wel. Tandpasta bevat namelijk waterstofperoxide en baking soda, twee ingrediënten die puistjes ‘uitdrogen’. “Maar de concentratie van deze ingrediënten is te hard voor het gezicht, wat kan resulteren in uitdroging of irritatie van de huid”, legt hij uit. Bovendien zijn veel tandpasta’s op smaak gebracht met pepermunt of groene munt, beiden afgeleid van menthol. Dit zorgt ervoor dat je een frisse smaak hebt na het tandenpoetsen. “Maar menthol maakt deel uit van de alcoholfamilie en kan de huid irriteren, waardoor het jeuk en ontsteking veroorzaakt.”

Bacteriën

Ook is de kans groot dat de tube tandpasta al besmet is geraakt met bacteriën door de tandenborstel. “Je kunt dus misschien mondbacteriën op je acne aanbrengen, wat geen goed idee is.” Heb je veel last van acne? Dan is het verstandig om langs de huisarts of een dermatoloog te gaan. Er zijn genoeg crèmes die kunnen helpen. Welke precies verschilt per persoon.

Misschien niet voor puistjes, maar hier kun je tandpasta wél voor gebruiken:



Bron: Daily Mail. Beeld: iStock