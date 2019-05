Waarom je nooit je telefoon moet opladen op de luchthaven of in een trein

Zit je net in de trein of ben je op een luchthaven, valt ineens je telefoon uit. Normaal gesproken heb je in zo’n situatie gewoon pech, maar tegenwoordig zijn er steeds vaker USB-laders te vinden in treinstellen en op luchthavens. Handig, zou je denken. Toch is het volgens cyberexperts allesbehalve veilig om zo’n oplader te gebruiken.

Voor cybercriminelen is het namelijk heel gemakkelijk om via een USB-poortje allerlei vervelende dingen met je telefoon te doen.

Advertentie

Doorsturen van gegevens

Caleb Barlow van cybersecuritybedrijf IBM Security legt uit aan Forbes wat het probleem is. “Een openbare USB-poort gebruiken is zoals een tandenborstel vinden aan de kant van de weg en die in je mond steken. Je hebt er geen flauw benul van waar het ding overal geweest is. En vergeet niet dat een USB-poort gegevens kan doorsturen.” Barlow raadt daarom aan om een draagbare powerbank of gewoon je eigen oplader en een stopcontact te gebruiken op de luchthaven.

Tussenstuk kopen

Mocht je toch per se gebruik willen maken van de beschikbare USB-poorten, kun je het beste een zogeheten ‘juice-jack defender’ aanschaffen. Dit is een tussenstuk dat je aan het einde van je oplaadkabel plaatst en dat alle inkomende data blokkeert. Het enige wat het doet is stroom doorlaten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock