Deze 8 (normale) babynamen zijn verboden in andere landen

Dat je ouders soms een beetje tegen zichzelf in bescherming moet nemen als het gaat om het verzinnen van een babynaam begrijpen we best. Maar deze namen zijn toch niet zo vreemd?

Zo zijn er in Portugal, Denemarken, Hongarije en IJsland strikte regels als het gaat om babynamen. En dan hebben we het niet over ingewikkelde of hele frappante namen, zoals bijvoorbeeld ‘Appel’. Of ‘Sam’ met als achternaam ‘Bal’. Of ‘Bingo’, ‘Kaching’ of wellicht ‘Anna’ met als achternaam ‘Nas’. Of ‘Vogel’. En dan ‘Kooi’, als tweede naam.

Nee. Dit zijn hele degelijke, alledaagse namen die verboden worden. En dat verbaast ons daarom behoorlijk.

In Portugal is Tom is verboden omdat korte namen niet zijn toegestaan. Tomás mag bijvoorbeeld weer wel. Ook de namen William en George zijn verboden (misschien omdat zij geen koningshuis hebben?).

In Saoedi-Arabië mag je je dochter (of zoon) niet de naam Linda of Lauren geven omdat het koningshuis vindt dat deze namen ‘te westers’ zijn.

In IJsland is een naam met een C, Q of een W niet toegestaan omdat deze letters simpelweg niet voorkomen in het IJslandse alfabet.

In Denemarken mag je je kroost niet de naam Peter of John geven. Er zijn maar 7000 namen waar je uit mag kiezen. Als de naam die jij je kind wilt geven afwijkt, moet je hiervoor speciale toestemming vragen.

En in Hongarije mag je je kind absoluut niet Steven noemen omdat een vroegere koning deze naam had.

De meeste landen hanteren deze regels om ervoor te zorgen dat hun cultuur behouden blijft. Maar ja, het is tóch een beetje flauw als je al jaren deze namen in je hoofd had…

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock