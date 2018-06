Winnen: 2x2 kaartjes voor Nouveau Matinee

Zin in een middag vol luxe, inspiratie en genot? Tijdschrift Nouveau organiseert op 14 juni Nouveau Matinee, een evenement vol boeiende lezingen en workshops, en wij mogen 2×2 kaartjes weggeven!

Nouveau Matinee is een jaarlijks terugkerend evenement, dat wordt gehouden in het sfeervolle Concertgebouw in Amsterdam. Deze editie staat in het teken van ‘de kunst van het genieten’. Onder anderen Sacha de Boer, Tommy Wieringa, prinses Laurentien en Barbara van Beukering geven een lezing, over hun loopbaan en een gelukkig leven.

Stralen

Maar niet alleen aan het innerlijke geluk wordt aandacht besteed. Luxe make-upmerk Sisley geeft beautyworkshops en laat daarmee zien hoe je ook van buiten kunt stralen. Na afloop is er natuurlijk ook nog tijd voor een borrel én je krijgt een leuke goodiebag mee naar huis.

Win

Libelle mag 2×2 tickets weggeven. De middag speelt zich van 13.00 uur tot 18.00 uur af in het Concertgebouw in Amsterdam. Wil jij kans maken? Vul dan onderstaand winformulier in. Meedoen kan tot en met woensdag 6 juni om 23.59 uur. De winnaars krijgen automatisch bericht.

Korting

Ben jij nu geen gelukkige winnaar? Niet getreurd. Speciaal voor de Libelle-lezeressen heeft Nouveau ook een leuke kortingsactie. Vul de code NM18TK25PR in op de site en krijg 25 procent korting.