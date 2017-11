Waarom je juist in november een dagje vrij zou moeten nemen

November is een lastige maand, voor veel mensen. Het is opeens om vier uur ’s middags pikdonker, het is waterkoud en de dagen zijn grijs, grauw en sáái.

In september zomeren we nog wat na, in oktober teren we nog op de mooie dagen van de nazomer en genieten we met volle teugen van alle kleurige bomen. Want het ziet er opeens zo mooi uit, buiten. In december is het natuurlijk een groot feest en in januari en februari gaan we alweer naar de lichtere en langere dagen toe. In maart hebben we de eerste warmere dagen vaak al en in april, tja, dan is het gewon al lente.

Geen vrij

Maar in het treurige november weet je: de echte winter moet nog beginnen. De dagen worden vooralsnog alleen maar korter en het is alleen maar donkerder en kouder aan het worden. Lente is het nog láng niet. En wat ook meetelt: de vrije dagen zijn vaak op in november, dus op vakantie gaan we amper in deze maand. Als we al nog een dagje overhebben bewaren we die voor rond de kerstdagen of voor rond de jaarwisseling.

Doei, ik ga

Slechts 62 uren zon telt november en dat zijn er dus maar 2 per dag. Dat is bijna de helft van het zonlicht dat we nog in september zagen. Bovendien regent het veel. Een seizoensdepressie ligt daarom juist in deze maand op de loer. Want we hebben altijd daglicht nodig om ons goed te voelen en tja, dat lukt niet zo best met die paar uur zon per dag. Kortom, je kunt beter nu een dagje vrij nemen. Gewoon, om de maand even te breken. Om jezelf op te laden, voordat de echte winter begint. Ga wandelen over de hei, lees een boek op een verwarmd terrasje… En zodra het waterige zonnetje zich even laat zien; pák die stralen. Het pept je geheid op.

En… Het goede nieuws is: over 8 dagen is het al december.

Bron: AD.