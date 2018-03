Nutella-fans opgelet: bij déze supermarkt verkopen ze potten van 3(!) kilo

Wij Nederlanders zijn natuurlijk grote fans van hagelslag op onze boterham, maar daarnaast is Nutella ook bij veel mensen favoriet. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd staat er bij veel mensen een pot in het keukenkastje.

Voor etenswaren die we lekker vinden, geldt vaak; hoe meer, hoe beter. Nutella-fans zullen dan ook helemaal wild worden van dit nieuws: in Duitse supermarkten pakken ze het groots aan en zijn potten van 3 kilo te koop. Of nouja, potten. We kunnen het beter emmers noemen. Ter vergelijking: een ‘normale’ pot bevat zo’n 630 gram.

Speciale actie

De Edeka Raber supermarkt in het Duitse Neukirchen-Vluyn (op zo’n 30 kilometer van Venlo, we zeggen het maar even) is inmiddels de beroemdste supermarkt in deze streek. De supermarkteigenaar bestelde de grote potten voor een speciale actie en sindsdien loopt het storm. De eigenaar wil de emmers dan ook vast opnemen in zijn assortiment. Weekendje Duitsland dan maar?

Bron: AD.nl. Beeld: Facebook.