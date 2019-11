Oeps, dit feitje over planten blijkt helemaal niet waar te zijn

Een paar mooie planten in huis: het leukt de boel goed op én het helpt ook nog eens de lucht in je huis zuiveren. Tenminste, dat is wat we altijd dachten…

Onderzoekers van de Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology onderzochten de daadwerkelijke effecten van kamerplanten op de kwaliteit van de lucht in huis. Wat bleek? Deze planten hebben praktisch geen effect op hoe zuiver de lucht in huis is.

930 planten

Om daadwerkelijk een verschil te maken en met een stukje natuur de strijd aangaan met een luchtzuiveringssysteem zou je maar liefst 930 planten per vierkante meter moeten stallen. En eerlijk is eerlijk: dat lukt niemand.

Hoofdpijn, ziekte of sterfte

Toch is het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de lucht in huis – of op kantoor, als je daar veel bent – zuiveren. Volgens cijfers van de Royal college of physicians sterven er in Europa per jaar 99.000 mensen door onzuivere lucht. Bij veel anderen zorgt dit dan weer voor hoofdpijn en ziekte.

Oorzaken

Een onzuivere lucht in huis heeft talloze oorzaken en is niet iets waar je zelf veel invloed op hebt. Zo kan het komen door de verf op de muren, het gebruik van printers en zelfs door het ophangen van de was. Planten hebben hier dus helaas geen positief effect op. Maar gelukkig zijn er wél manieren om de lucht in huis toch wat aangenamer te maken.

Wat kun je wel doen?

Heb je bijvoorbeeld een tapijt liggen? Dit is een bron van schadelijke stoffen, aangezien het materiaal deze makkelijk opslaat. Het is dan ook aan te raden om geen tapijt of vloerkleed in huis te hebben. Verder is het belangrijk om regelmatig schoon te maken zodat er geen stof op plankjes of in de lucht blijft hangen. Daarbij is het aan te raden regelmatig het huis even goed door te luchten zodat de onprettige lucht van binnen, zich naar buiten kan verplaatsen en er frisse lucht naar binnen kan.

En hé, een plant dient dan misschien niet als luchtzuiveraar; schadelijk is het zeker niet. Dus een plant als natuurlijke touch aan je interieur? Zeker doen.

Bron: Countryliving. Beeld: iStock.