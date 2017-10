Marja Poolstra uit Leiden moest even slikken toen ze woensdag haar pakketje van Bol.com opende. De vrouw had voor haar zoontje Lego Juniors Cars 3 besteld, maar trof in de doos een stimulerende gel van Durex aan.

“Iemand was er niet helemaal bij met z’n hoofd. Dit komt niet eens in de buurt van Lego speelgoed”, schreef Marja op Facebook.

Stimulerende gel

Op de bestelbon is duidelijk te zien dat de moeder afgelopen maandag een pakket van Lego had besteld, en geen stimulerende gel. “Hoe gaan we dit oplossen, aangezien je hier een kindje niet blij mee maakt”, vraagt ze de webshop.

Reactie Bol.com

Het duurde niet lang voordat Bol.com van zich liet horen. “Zo te zien was er in ons magazijn inderdaad iemand aan koffie toe, Marja. Onze excuses”, schrijft het bedrijf. “Kun je ons het bestelnummer sturen in een privébericht? Dan gaan we dit zo snel mogelijk voor je oplossen.”

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook deze video:



Bron: Facebook. Beeld: iStock/Facebook